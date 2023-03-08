Водитель повредил семь автомобилей и угрожал полицейским оружием
Foto: Shutterstock

В Риге 38-летний водитель автомобиля Ford пытался скрыться от полиции, а когда понял, что это не удается, стал угрожать оружием, сообщает передача Degpunktā.

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События разворачивались в Латгальском предместье. Стражи порядки обратили внимание на подозрительный Ford, водитель которого явно был пьян. Проехав небольшой участок дороги, мужчина врезался в припаркованные автомобили, повредив семь машин.

Случившееся заинтересовало местных жителей, некоторые из них вышли на улицу, посмотреть, что произошло. Они рассказали, что слышали хлопок, похожий на выстрел.

В полиции пояснили: когда полицейские начали преследовать нарушителя спокойствия, он в какой-то момент остановился, вытащил предмет, похожий на оружие и наставил на стражей порядка. В ответ сотрудник полиции достал служебное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух, призывая остановиться и сдаться. Однако мужчина не захотел сдаваться и забежал в подъезд многоквартирного дома. Вскоре он был задержан.

Задержанный помещен в изолятор. Решается вопрос о мере пресечения. В квартире, где он был задержан, полицейские обнаружили газовый пистолет. Расследование покажет, наставил мужчина на полицейских в момент погони этот пистолет или другое оружие.

Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а также находился в розыске в связи с наркотическими веществами и за невыполнение судебного постановления.

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