Водитель рейсового автобуса приставал к пассажирке и предлагал ей секс за деньги (ОБНОВЛЕНО)

Руководство Лиепайского автобусного парка отстранило от исполнения обязанностей водителя автобуса, который в субботу вечером совершал рейс по маршруту "Лиепая — Ница". Как оказалось, мужчина приставал к пассажирке и предлагал ей заняться с ним сексом в обмен на 5 евро.

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По данным "Курземес вардс", водитель предложил женщине довезти ее поближе к дому, но, получив отказ, стал ее преследовать по лесу. Пассажирка пояснила, что мужчина предлагал ей секс в обмен на деньги.

К выяснению деталей ЧП подключилась также Автотранспортная дирекция. На время проверки водителя отстранили от исполнения обязанностей, а затем его уволили.

"После жалобы на оскорбительное поведение водителя автобуса, совершавшего 3 июня рейс по маршруту "Лиепая-Ница", Лиепайский автобусный парк (LAP) немедленно начал внутреннее расследование. По имеющейся информации сделан вывод о недопустимом поведении водителя автобуса.

Лиепайский автобусный парк принес извинения пассажирке и немедленно расторг трудовые отношения с водителем автобуса. Безопасность пассажиров является одним из основных принципов предоставления услуг LAP. Водители автобусов LAP несут ответственность за безопасную доставку пассажиров в выбранный пункт назначения. Конкретная ситуация неприемлема, и компания никогда не потерпит таких случаев.

Как только Лиепайский автобусный парк получил информацию о происшествии, было начато внутреннее расследование, и водитель автобуса был отстранен от исполнения своих обязанностей до выяснения обстоятельств дела. LAP связался с пассажиркой, чтобы лично выяснить обстоятельства происшествия и извиниться за недопустимую ситуацию. После завершения расследования Лиепайский автобусный парк немедленно начал процедуру прекращения трудовых отношений с конкретным водителем автобуса.

Лиепайский автобусный парк готов и впредь предоставлять властям всю необходимую информацию для детального и всестороннего расследования происшествия, а также предпринять все необходимые действия для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем", — заявила глава правления LAP Анна Валтере.

Autobusa šoferis piedāvāja aizvest tuvāk mājām un tad nepierunājams sekoja pa mežu. Piedāvājums? Sekss. Cena? 5 eiro. Par manu ķermeni tikko piedāvāja 5 eiro. pic.twitter.com/jPLzL472wO — Dita (@dittuminati) June 3, 2023