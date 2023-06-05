Водитель рейсового автобуса приставал к пассажирке и предлагал ей секс за деньги (ОБНОВЛЕНО)
Foto: Ilustratīvs foto

Руководство Лиепайского автобусного парка отстранило от исполнения обязанностей водителя автобуса, который в субботу вечером совершал рейс по маршруту "Лиепая — Ница". Как оказалось, мужчина приставал к пассажирке и предлагал ей заняться с ним сексом в обмен на 5 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным "Курземес вардс", водитель предложил женщине довезти ее поближе к дому, но, получив отказ, стал ее преследовать по лесу. Пассажирка пояснила, что мужчина предлагал ей секс в обмен на деньги.

К выяснению деталей ЧП подключилась также Автотранспортная дирекция. На время проверки водителя отстранили от исполнения обязанностей, а затем его уволили.

"После жалобы на оскорбительное поведение водителя автобуса, совершавшего 3 июня рейс по маршруту "Лиепая-Ница", Лиепайский автобусный парк (LAP) немедленно начал внутреннее расследование. По имеющейся информации сделан вывод о недопустимом поведении водителя автобуса.

Лиепайский автобусный парк принес извинения пассажирке и немедленно расторг трудовые отношения с водителем автобуса. Безопасность пассажиров является одним из основных принципов предоставления услуг LAP. Водители автобусов LAP несут ответственность за безопасную доставку пассажиров в выбранный пункт назначения. Конкретная ситуация неприемлема, и компания никогда не потерпит таких случаев.

Как только Лиепайский автобусный парк получил информацию о происшествии, было начато внутреннее расследование, и водитель автобуса был отстранен от исполнения своих обязанностей до выяснения обстоятельств дела. LAP связался с пассажиркой, чтобы лично выяснить обстоятельства происшествия и извиниться за недопустимую ситуацию. После завершения расследования Лиепайский автобусный парк немедленно начал процедуру прекращения трудовых отношений с конкретным водителем автобуса.

Лиепайский автобусный парк готов и впредь предоставлять властям всю необходимую информацию для детального и всестороннего расследования происшествия, а также предпринять все необходимые действия для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем", — заявила глава правления LAP Анна Валтере.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?