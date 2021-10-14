Водитель Volvo с 5 промилле чуть не сломал алкометр полицейских

В Икшкиле нетрезвый водитель чуть не сломал полицейский алкометр. Сообщение о пьяном мужчине за рулем поступило от нескольких местных жителей, сообщает Sadursme.lv

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Вечером в полицию поступила информация о том, что в машине возле Maxima находятся пьющие люди. По прибытию экипаж не обнаружил людей в машине, но позже автомобиль пропал со стоянки — направился в сторону Тинужей. Полиция поехала следом и остановила машину.

Водитель не отрицал, что употреблял алкоголь и едва смог пройти тест. Полиция долгое время пыталась получить доказательства – в итоге оказалось, что мужчина находится под воздействием как минимум пяти промилле.

Этого было достаточно, чтобы водитель получил четырехзначную сумму штрафа и лишился прав на пять лет.