Водитель врезался в дерево и погиб

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 123 аварий, в которой один человек погиб и еще 12 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера в 12.30 в Гулбенском крае мужчина за рулем автомобиля Audi не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По оценкам спасателей, автомобиль был настолько покорежен, что пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы вытащить водителя. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В свою очередь, в 16.30 был получен вызов в волость Ауру, Добельский край, где произошла авария. Спасатели освободили из автомобиля одного человека и передали его медикам скорой.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны девять водителей, за превышение скорости составлены 165 протоколов. Три водителя наказаны за агрессивную езду. Всего за сутки составлены 420 протоколов о нарушении правил дорожного движения.