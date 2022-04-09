Водителя приговорили к 3,5 годам тюрьмы за аварию со смертельным исходом

Земгальский районный суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы за трагическое ДТП, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
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Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения за рулем, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Два человека получили тяжелые травмы. Один из пострадавших скончался. Суд также лишил водителя права на управление автомобилем на пять лет.
Закон предусматривает за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.
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