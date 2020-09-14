Военная полиция подозревает кражу боеприпасов в Земессардзе

С начала года военная полиция расследует уголовный процесс, начатый по поводу возможной кражи боеприпасов в 17-м батальоне Земессардзе.

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В Министерстве обороны агентству LETA подтвердили, что сейчас происходит досудебное расследование возможных преступлений, в том числе кражи боеприпасов в батальоне. В интересах следствия более детальная информация не сообщается, однако министерство уточнило, что этот уголовный процесс начат 23 февраля.

17-й батальон Земессадзе размещен в Марупском крае.

Это не единственный уголовный процесс, связанный с возможными хищениями в армии. Военная полиция все еще расследует начатый 31 августа 2018 года уголовный процесс, связанный со злоупотреблением служебным положением, повлекшим тяжелые последствия: организованная группа присвоила вооружение и экипировку Национальных вооруженных сил в большом объеме. Кроме того, расследуется приобретение и долговременное хранение боеприпасов без соответствующего разрешения, совершенное организованной группой, а также легализация преступно нажитых средств в большом объеме.