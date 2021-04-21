Военного приговорили к принудительным работам за кражу компьютера и кофейных кружек

Земгальский районный суд приговорил к принудительным работам военного, который украл с армейского объекта компьютер, медали, кофейные кружки, упаковки с сухпайками и другие предметы, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кражи происходили с декабря 2018 года по август 2019 года.

Военнослужащему удалось украсть принадлежащий Национальным вооруженным силам портативный компьютер, четыре памятные медали НВС, три памятных медали с символикой Латвии/НАТО, две кофейные кружки с символикой НВС, два блокнота, две упаковки бумаги для принтера, две ручки с символикой НВС и 99 сухпайков.

Суд приговорил обвиняемого к 240 часам исправительных работ.