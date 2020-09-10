Военнослужащий НВС подозревается в 29 эпизодах мошенничества

Специализированная многоотраслевая прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги материалы дела, начатого против инструктора Национальных вооруженных сил (НВС), обвиняемого в 29 случаях мошенничества: он под разными предлогами брал в долг деньги у своих коллег, а затем их не возвращал.

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Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 2017 по 2019 год военнослужащий просил у коллег деньги под разными предлогами: то на лечение матери, то для начала собственного бизнеса. Поскольку у инструктора была хорошая репутация, ему давали в долг от 50 евро и до нескольких тысяч евро.

Всего в рамках уголовного дела потерпевшими признаны 19 человек.