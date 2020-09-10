Военнослужащий НВС подозревается в 29 эпизодах мошенничества
Foto: LETA

Специализированная многоотраслевая прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги материалы дела, начатого против инструктора Национальных вооруженных сил (НВС), обвиняемого в 29 случаях мошенничества: он под разными предлогами брал в долг деньги у своих коллег, а затем их не возвращал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 2017 по 2019 год военнослужащий просил у коллег деньги под разными предлогами: то на лечение матери, то для начала собственного бизнеса. Поскольку у инструктора была хорошая репутация, ему давали в долг от 50 евро и до нескольких тысяч евро.

Всего в рамках уголовного дела потерпевшими признаны 19 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью