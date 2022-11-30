"Военный врач из армии НАТО" выманил у гражданки Латвии более 1000 евро
Foto: Reuters/Scanpix

В минувший вторник в Екабпилсский участок полиции обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, женщина познакомилась в социальной сети Facebook с мужчиной, который представился как Филипп, работающий военным доктором в НАТО.

Новый знакомый якобы с помощью курьерской почты отправил своей латвийской подруге ценную посылку, за которую ей пришлось оплатить ПВН в размере 1350 евро.

Правда, посылку жительница Екабпилса до сих пор так и не получила. Полиция начала уголовный процесс и приступила к поискам таинственного Филиппа.

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