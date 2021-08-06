Волки терроризируют хозяйства Латвии: с начала года они задрали уже 38 животных

По информации Государственной службы леса, с начала 2021 года подтвердились 13 случаев нападений волков на животных. За восемь неполных месяцев жертвами волков стали 28 овец, четыре собаки, теленок и пятеро благородных оленей, содержавшихся на частной территории.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кроме того, в результате нападения волков пострадали 11 овец, еще 6 овец пропали. Больше всего нападений волков зафиксировано на территории лесничеств в Северном Курземе и Центральных районах Видземе.

При этом в Госслужбе леса подчеркивают, что в инстанции сообщается не обо всех нападениях, поскольку в Латвии ущерб, причиненный волками, не компенсируется.

Также Госслужба леса напоминает, что с 15 июля на территории Латвии начался сезон охоты на волков, в этом году выдано разрешения на отстрел 280 особей.