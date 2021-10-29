Волонтеры bezvests.lv нашли в гавани Андрейсалы тело пропавшего мужчины

29 октября волонтеры bezvests.lv на дне Даугавы в Риге обнаружили тело, предположительно, ранее пропавшего 21-летнего Эдийса Зериньша.

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В результате четвертой поисковой операции волонтеры обнаружили тело молодого мужчины при помощи подводных эко-камеры компании Hidrolab и робота компании Eprons. Принадлежат ли останки Эдийсу Зериньшу, - предстоит установить посредством экспертизы.

"Задействованная в этой операции техника позволила сделать поиск максимально быстрым и эффективным. Приборы транслируют происходящее на дне на мониторы, установленные в штабе. Когда у специалистов есть подозрения, что на дне тело человека, в точку обнаружения опускается водолаз для проверки. Если работают только водолазы, без технического обеспечения. — в нашем случае эхо-камеры и робота, то поиски могут ничем не увенчаться: в условиях плохой видимости обнаружение тела на дне реки маловероятно. Это как с закрытыми глазами ходить по темной комнате", — говорит основатель и руководитель bezvests.lv Александр Фаминский.

Поиск тела молодого мужчины проходил в сотрудничестве с Госполицией. Такие операции волонтеры организовывают для того, чтобы у близких погибшего была возможность проститься.

"Жить и не знать, что случилось с тем, кого ты любил — это очень тяжелое испытание", — говорит Фаминский.

Эдийс пропал в ночь с 15 на 16 октября в Риге. Его близкие рассказали, что молодого человека видели в пятницу около 23.50 на улице Андрейостас около клуба First MIR. Последнее сообщение он отправил в 00:02, и c тех пор о нем не было никаких известий.