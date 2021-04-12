Волонтеры Bezvests.lv нашли в реке утонувшую женщину
Foto: Valsts policija

6 апреля на реке Тервете под Елгавой произошла трагедия: перевернулась лодка с двумя женщинами на борту: они не смогли выбраться на берег и утонули. Тело одной жертвы нашли водолазы Государственной пожарно-спасательной службы.

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Как сообщает волонтерская организация Bezvests.lv, останки второй погибшей (1974 г.р) обнаружены силами добровольцев.

С просьбой о помощи в поиске тела в Bezvests.lv обратился инспектор Елгавского отделения Земгальского региона Госполиции В воскресенье на место трагедии отправились добровольцы Bezvests.lv. Тело погибшей нашли на дне реки.

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