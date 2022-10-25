Вооруженная ножом женщина проколола колеса автомобиля в центре города

В минувшее воскресенье житель Лиепаи вызвал полицию на ул. Грауду, где возле припаркованных машин заметил странную женщину, в руках которой он заметил большой кухонный нож.

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Как отмечает "Курземес вардс", женщина прокалывала покрышки и при этом кричала: "Ну где же эти менты?"

Дежурное отделение муниципальной полиции 23 октября получило звонок от лица, утверждавшего, что на улице Грауду сидит какая-то женщина, которая ножом проколола колеса нескольких машин.

Информация была передана патрулю, который незамедлительно прибыл по указанному адресу. Женщину попросили показать имеющиеся при себе вещи, среди которых был кухонный нож, но его упаковка еще не была открыта.

Однако полицейские заметили, что незнакомка повредила руку (была видна кровь), поэтому вызвали скорую. Затем полицейские отправились осмотреть поврежденные машины и заметили, что на капоте одного автомобиля лежит нож. После этого было принято решение доставить женщину в Приморскую больницу.

Начат уголовный процесс о порче имущества.