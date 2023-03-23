Вооруженное нападение в центре Риги: полиция задержала предполагаемую грабительницу

В понедельник, 20 марта, в Госполицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Лачплеша в Риге около четырех часов дня на нее напала незнакомка. Она угрожала предметом, похожим на оружие, и пыталась украсть у нее сумку.

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Полиция в ходе расследования посмотрела записи с камеры видеонаблюдения. На них попала предполагаемая преступница, и ее фотографии были распространены в масс-медиа. С полицией связалась жительница, которая видела эту женщину в городе. Рижский Лагтагльский участок Госполиции Рижского региона вместе с Управлением криминальной полиции установили точное местонахождение подозреваемой, и 21 марта она была задержана.

Задержанная — женщина 1999 года рождения, ранее она была судима за нападения на муниципального полицейского и употребление наркотиков. При обыске у нее были обнаружены, предположительно, наркотические вещества, состав которых выяснит экспертиза.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 176 Уголовного закона — за ограбление. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы, кратковременное тюремное заключение, пробационный надзор, общественный надзор либо денежный штраф, с конфискацией имущества либо без нее. Также начат уголовный процесс по части первой статьи 253 — за незаконное приобретение наркотических веществ и хранение без намерения реализовать. За это можно получить до трех лет лишения свободы.

Сейчас задержанная находится в изоляторе, скоро будет решаться вопрос о мере пресечения.

Полиция благодарит женщину, которая сообщила полиции информацию, которая помогла оперативно задержать предполагаемую грабительницу.