Вооруженное нападение в Пурвциемсе: ребенок не пострадал, полиция ищет злоумышленника

В минувший четверг в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в Риге, на Андромедас гатве, 5 произошло нападение на ребенка, который возвращался из 80-й школы. Со слов очевидца, вооруженный злоумышленник в возрасте примерно 50 лет проследовал за мальчиком в подъезд, а затем поджидал его между этажами.

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Как отмечает свидетельница происшествия, она встретила мальчика после того, как тот зашел в подъезд.

"Это наш сосед, мы стали общаться с ребенком, мимо нас прошел мужчина, зашел в подъезд и поднялся выше. Забегает муж, который в это время ждал меня с нашим ребенком в машине, и спрашивает: "Куда пошел мужчина?" Взял мальчика и решил провести его лично домой, на 3-й этаж. Я пошла в машину", — написала Светлана.

Свидетельница сообщила, что в подъезде супруг спросил у стоявшего между этажами человека: "Добрый день! Вы к кому? Вам помочь?", но вразумительного ответа не получил.

"Муж прикрыл ребенка, подтолкнул на 3-й этаж к квартире, крикнув, чтобы тот звал отца. Мальчик в безопасности! После этого этот мужчина вытащил нож и начал нападать на мужа прямо в подъезде", — сообщила Светлана.

Спустя некоторое время муж Светланы попытался выбежать из подъезда и закрыть за собой дверь. Женщина заметила мелькающую руку с ножом, сразу же позвонила в полицию и стала звать на помощь. Вооруженный мужчина выбежал на улицу и напал на мужа, а затем убежал в сторону ул. Гунара Астрас.

На вид нападавшему 50 лет или чуть больше, рост 168 — 170 см, в хорошей физической форме, глаза карие, брови темные. Все эти приметы и другую важную информацию супруги передали органам правопорядка. Также для расследования будут важны показания других свидетелей и записи камер видеонаблюдения, если их удасться найти.

В пресс-центре Рижского регионального управления полиции пояснили, что 17 декабря по указанному адресу действительно произошел конфликт между двумя мужчинами.

"На месте происшествия также находился и несовершеннолетний, но угроза не была направлена ​​против него. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного закона Латвии, а именно по факту угрозы совершения убийства или нанесения тяжкого телесного повреждения", — пояснили в Госполиции.

Угроза совершения убийства или нанесения тяжкого телесного повреждения при наличии основания опасаться, что эта угроза будет приведена в исполнение, наказывается временным лишением свободы или принудительными работами либо штрафом. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося и ведет поиски подозреваемого.