Вооруженные грабители напали на частный дом: полиция устроила за ними погоню

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 23 марта под Прейли было совершено нападение на частный дом. По подозрению в ограблении полиция задержала двоих подозреваемых.

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Как сообщает ЛРУП, вечером 23 марта на пульт дежурного Прейльского участка полиции поступил сигнал о двух подозрительных машинах, оставленных недалеко от частного дома. У обоих транспортных средств были частично заклеены номера. Получив информацию, полиция решила проверить сигнал. Когда стражи порядка подъехали к дому, оттуда выбежал 41-летний хозяин, который сообщил, что в его дом через окно пробрались незнакомцы в масках и, пригрозив ножом, отобрали 310 евро, смартфон, ключи от машины и от дома.

Также потерпевший сообщил, что нападавшие, услышав шум приближающейся полицейской машины, убежали в лес. По указанному адресу незамедлительно направили дополнительные силы полиции, включая кинолога с собакой.

Спустя примерно два часа, в двух км от места происшествия полицейские задержали в поле предполагаемых налетчиков.

Известно, что 32-летний задержанный — житель Даугавпилса — ранее уже был девять раз судим. Ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков, за правонарушения в сфере безопасности движения, а также за контрабанду.

Его подельник (1999 г.р.) из Резекне имеет на своем счету уже три судимости. Ранее он также был судим за незаконный оборот наркотических веществ, кражи и порчу имущества. Следствие продолжается.