Вооруженный грабитель ударил продавца ножом в шею: преступник искал алкоголь

Государственная полиция получила от скорой сообщение о том, что у себя дома находится женщина с колотой раной в районе шеи. Стражи порядка выяснили, что нападение было совершено в магазине, где пострадавшая работает продавщицей.

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Во вторник, 30 августа примерно в 19.00 в волости Ауру, Добельский край в магазин зашел мужчина. Рассматривая на полках товар, он выждал, когда из магазина выйдут остальные покупатели, после чего направилась в сторону кассы и вонзил продавщице в шею нож.

Пострадавшей удалось выбежать на улицу и добежать до дома. Близкие немедленно вызвали ей скорую. В это время мужчина забрал из магазина бутылку с алкоголем и ушел.

Стражи порядка оперативно установили личность нападавшего и через полчаса он был задержан. Мужчина 1982 г.р. находился в состоянии алкогольного опьянения, в его выдохе было зафиксировано 3,96 промилле.

Пострадавшая доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает. Начат уголовный процесс по статье — покушение на убийство, 1 сентября в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения — арест. Ранее мужчина уже был судим.