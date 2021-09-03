Вооруженный грабитель, угрожая продавцу ножом, похитил смартфон

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, утром 1 сентября вооруженный ножом преступник, угрожая продавцу, похитил из магазина бытовой техники смартфон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, ЧП произошло в Вилянах. В 10.57 преступник зашел в магазин и попросил показать ему смартфон. Осмотрев упаковку, он попытался ее вскрыть, а на замечание продавца извлек из-под рубашки нож. Угрожая сотруднице магазина расправой, нападавший скрылся.

Женщина сразу же обратилась в полицию, и в скором времени работники Резекненского участка полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения органов правопорядка. Во время обыска у него нашли похищенный смартфон и другие вещественные доказательства. Следствие продолжается.