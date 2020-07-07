Вооруженный грабитель в маске напал на частный дом: тяжело ранен владелец
Foto: PantherMedia/Scanpix

Полиции удалось задержать неоднократно судимого мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на частный дом под Бауской. В результате ограбления тяжелые ранения получил владелец дома.

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Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в ночь на 1 июля в частный дом в волости Давиню Бауского края через выбитое окно пробрался вооруженный преступник в маске. Он разбудил хозяйку дома (1941 г.р.) и потребовал у нее отдать золото, деньги, кредитки и мобильный телефон.

На шум в комнату прибежал сын женщины, которому нападавший нанес несколько ножевых ранений. После этого злоумышленник забрал три мобильных телефона, компьютер и сбежал.

В ходе совместных розыскных мероприятий 4 июля в Риге задержали подозреваемого: им оказался неоднократно судимый 31-летний житель Бауского района. В настоящее время он помещен под арест. Следствие по делу продолжается.

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