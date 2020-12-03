Вооруженный мужчина после конфликта пытался застрелить коллегу

Видземское региональное управление полиции завершило расследование и передала в прокуратуру материалы дела о попытке убийства в Алуксненском крае.

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В ходе расследования полиция установила, что в феврале прошлого года подозреваемый, используя огнестрельное оружие, пытался убить своего коллегу.

Выяснилось, что преступлению предшествовала ссора между мужчинами на бытовой почве. Во время конфликта подозреваемый угрожал коллеге убийством. Вечером того же дня, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (позже эксперты установили в его организме 3,17 промилле), угрожавший пришел в дом коллеге и направил на него огнестрельное оружие, а затем произвел в его сторону выстрел.

Нападавшего задержали и начали уголовный процесс. По этой статье предусмотрен наказание в виде пожизненного заключения, лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, а также последующий пробационный надзор до 3 лет.