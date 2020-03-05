Вооруженный мужчина в маске проник в частный дом и украл сейф

19 февраля вечером вооруженный мужчина в маске проник в частный дом в Лудзе, в котором в этот момент находились женщина 2000 г.р. и несовершеннолетний мальчик. Пригрозив им оружием, злоумышленник вынес сейф, в котором были украшения, деньги, пистолет и разрешение на его хранение и ношение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 4 марта сотрудники Государственной полиции задержали двух подозреваемых - мужчин 1986 г.р. и 1988 г.р. Ранее оба были судимы.

Во время обыска были найдены вещественные доказательства — обрез двустволки, похищенное оружие, незарегистрированный пистолет с глушителем и патроны.

Против лиц начат уголовный процесс по части четвертой статьи 176-й - грабеж, совершенный в крупном размере или организованной группой. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 12 лет.

Расследование продолжается. Подозреваемые находятся в изоляторе, 6 марта суд примет решение о мере пресечения.