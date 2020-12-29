Вооруженный ножами мужчина напал на полицейского

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 25 декабря была получена информация о семейном конфликте в Дубени. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что муж и жена бурно выясняли между собой отношения, при этом мужчина угрожал ножом и супруге, и соседям.

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Едва стражи порядка приехали к указанному дому, как к ним выбежала женщина. Работники полиции прошли в квартиру, где застали дебошира сидящим на кухне, рядом с ним на столе лежал нож. Один полицейский взял нож и отложил на безопасное расстояние.

В это время сидящий мужчина заявил, что знал о приезде полиции, вскочил, достал второй нож, который спрятал заранее, и напал на полицейского, пытаясь нанести ему удар в голову.

К счастью, работнику Госполиции удалось увернуться и отобрать нож, а затем задержать хулигана. При проверке в его одежде нашли еще несколько ножей. По делу начато два уголовных процесса: за нападение на представителя власти и за угрозы и нанесение телесных повреждений жене.

Известно, что мужчина ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения и был судим. В настоящее время он помещен под арест.