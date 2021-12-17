Вооруженный ножницами мужчина напал на детей: хулигана задержали

В четверг вечером, в участок полиции самоуправления Гробини обратилась встревоженная женщина, сообщившая, что возле Гробинского городища неадекватный мужчина с ножницами нападает на детей.

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Как отмечает "Курземес вардс", заявительнице рассказали о ЧП девочки-подростки, за которыми бежал незнакомец. Женщина позвонила в Госполицию, а затем обратилась за помощью в участок полиции самоуправления Гробини.

При встрече с полицейскими мужчина оказал сопротивление, поэтому стражам порядка пришлось применить силовые приемы, а также надеть наручники. Мужчина был доставлен в полицию, а затем в психоневрологическую больницу.

Мужчина хорошо известен в Гробине агрессивным, наглым и грубым поведением. Полиция просит родителей обсудить с детьми вопросы безопасности и побуждает на умалчивать о пережитых опасных ситуациях.