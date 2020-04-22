Вор-гастролер обокрал в Плявниеках, Кенграгсе и на Тейке более десяти квартир

Управление криминальной полиции Рижского региона передало в прокуратуру Видземского предместья Риги материалы уголовного процесса о серийных кражах, начатого в 2019 году. На счету подозреваемого 1989 г.р. более десяти квартирных крах, совершенных в разных микрорайонах Риги в период с 10 апреля по 10 июля прошлого года.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 10 июля в Риге, на ул. Дзеню с поличным попался вор-домушник. Мужчина пробрался в чужой дом через окно, однако его заметила бдительная соседка, о чем сразу же сообщила в полицию.

В ходе предварительного следствия было установлено, что этот же подозреваемый мог совершить квартирные кражи в микрорайонах Тейка, Плявниеки и Кенгарагс. Обычно он проникал в квартиры на первых этажах, отжав стеклопакеты. При этом он практически не оставлял следов взлома, поэтому потерпевшие не всегда сразу замечали кражу.

Полиция также выяснила, что задержанный постоянно проживает в Латгальском регионе, а в Ригу приезжает исключительно для совершения преступлений. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Свою вину в содеянных кражах он полностью признал.