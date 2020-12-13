Вор-кофеман за неделю украл из магазина 20 пачек кофе и шоколад

В течение всего одной недели из магазина на ул. Бривибас в Огре вор вынес кофе и шоколад на общую сумму более 350 евро. Помимо этого, злоумышленник также позарился на зубную пасту.

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По данным Госполиции, 25 и 26 ноября преступник вынес из магазина кофе на сумму 43,08 евро, также 26 ноября он украл шоколад на сумму 30,10 евро. 27 ноября из того же магазина похищено три пачки кофе и зубная паста на сумму 60, 79 евро. Днем позже вор украл шоколад на 63,84 евро, 29 ноября — четыре пачки кофе на 43,08 евро, 30 ноября — четыре пачки кофе и шесть шоколадок. Последняя кража произошла 1 декабря, когда кофеман вынес шесть пачек кофе на сумму 64,62 евро.

В связи с кражами полиция проверяет мужчину 1988 г.р. По всем эпизодам начаты уголовные процессы.