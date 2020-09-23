Вор обчистил салон автомобиля, пока водитель менял колесо

В минувшие выходные на дороге Рига-Сигулда-граница Эстонии из салона автомобиля были похищены портмоне и документы.

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В ходе расследования было установлено, что около 16.30 в волости Драбешу водитель заметил, что у автомобиля спущено колесо. Мужчина остановился, чтобы поменять его на резервное. Закончив работы, он сел обратно в машину и обнаружил, что из салона пропали личные вещи. По факту начат уголовный процесс.

В полиции подчеркивают, что преступники разработали хитрую схему - сначала вор наблюдает за жертвой (у банка, торговых центров и т.д.) и оценивает ее - насколько человек физически силен, один он или нет и т.д. Позже он прокалывает в автомобиле жертвы колесо - чаще всего заднее с водительской стороны. Это делается специально - чтобы затем незаметно совершить кражу.

Преступник следует за своей жертвой. Когда водитель замечает, что у автомобиля повреждено колесо и останавливается, чтобы его поменять, вор совершает кражу из салона.

В полиции призывают быть внимательными и в случаях, если констатирована поломка или повреждение автомобиля, не оставлять без присмотра личные вещи. В полиции советуют закрывать двери, даже если вы находитесь вблизи машины.