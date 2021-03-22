Вор украл из ломбарда золотые украшения на 10 000 евро, часть золота он растерял по дороге

В минувшую пятницу сотрудники Криминальной полиции Валки по подозрению в краже из ломбарда золотых изделий на сумму около 10 000 задержали 29-летнего мужчину.

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Как отмечает пресс-центр Видземского региоального управления полиции, 18 марта в один из ломбардов Валки зашел мужчина и попросил посмотреть золотые кольца, находящиеся в витрине. В тот момент, когда продавец показывала золото, мужчина выхватил поднос, на котором стояли украшения, и бросился наутек.

Прибывшие на место преступления полицейские установили, что к краже может быть причастен мужчина 1992 г.р. В скором времени его удалось задержать. В ВРУП пояснили, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за различные преступления.

После нападения вор скрывался от людей и жил в заброшенном домике в лесу. В момент задержания у него нашли и изъяли большую часть похищенных ювелирных украшений. Несколько колец к этой поре он уже успел реализовать, кроме того, много украшений он растерял по дороге, убегая с места происшествия: в районе улиц Ригас, Семинару и Куру.

Полиция призывает жителей быть сознательными гражданами и в случае, если они нашли золотые украшения, отнести их в ближайший участок полиции.

Следствие по делу продолжается.