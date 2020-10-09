Вор украл из магазина 95 янтарных бус

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 29 сентября в Бауске вор проник в магазин и украл украшения на общую сумму 1 256 евро. По подозрению в краже 6 октября полиция задержала подозреваемого, а 8 октября его отправили под арест.

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Как отмечают в ЗРУП, преступник проник в помещения магазина, взломав дверь. Помимо 95 бус из янтаря, он также украл 20 янтарных брелоков.

Известно, что 37-летний задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Следствие продолжается.