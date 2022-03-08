Вор, укравший из магазина New Yorker три куртки, заплатил штраф в размере 1500 евро

Прокурор Рижской Восточной прокуратуры завершил уголовный процесс и назначил штраф в размере 1500 евро за кражу трех мужских курток из магазина New Yorker.

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Согласно обвинительному заключению, кража обошлась магазину в 119 евро. В ходе следствия было установлено, что мужчина, находясь в магазине, снял защитные элементы с трех мужских курток, сложил их в пакет и попытался скрыться, не заплатив за товар. Однако воришку удалось задержать.

Обвиняемый полностью согласился с правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного правонарушения, признал себя виновным в совершенном преступлении и раскаялся. Он также попросил в качестве меры наказания приговорить его к штрафу, на что прокурор согласился.

Материальный ущерб магазину возмещен в полном объеме, как и наложенный штраф.