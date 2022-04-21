Ворота дома Татьяны Жданок раскрасили в цвета украинского флага
Foto: DELFI

Неизвестные хулиганы раскрасили ворота дома депутата Европарламента Татьяны Жданок в цвета флага Украины.

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"Ворота перекрашены, это правда. Я только что обратилась в полицию", — подтвердила информацию европарламентарий порталу Delfi.

О ЧП в соцесети Twitter сообщил депутат Сейма Артус Кайминьш.


Как сообщалось ранее, Татьяна Жданок была одним из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших мартовскую резолюцию против российской агрессии в Украине, которая призывала к ужесточению санкций против России и намечала усилия по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Всего в голосовании приняли участие 676 депутатов Европарламента, 637 проголосовали "за", 26 воздержались, а 13 проголосовали против. Все остальные депутаты Европарламента, представляющие Латвию, независимо от представляемой группы поддержали документ.

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