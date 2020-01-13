Воровка выдавала себя за работницу Latvijas Gāze и смогла украсть у жертв 11 000 евро

Прокурор Латгальского предместья Риги передал в суд материалы дела, в рамках которого обвинения предъявлены женщине (1995 г.р.), ходившей по квартирам, и, представляясь сотрудницей АО Latvijas Gāze, под предлогом проверки газовых счетчиков обкрадывающей доверчивых граждан.

Как отмечают в пресс-центре Генпрокуратуры, женщина промышляла кражами в Риге в период с лета 2018 по лето 2019 года. Самозанку удалось задержать в Зиепниеккалсне в начале июля прошлого года, когда она явилась в дом к пенсионерке 1934 г.р. Пожилой женщине пришел на помощь сосед, позвонивший в полицию. Известно, что обвиняемая является иностранкой.

Преступления она совершала одна или с подельником, личность которого не удалось установить. Обвиняемая отвлекала внимание своих жертв, после чего крала деньги, а также драгоценности. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 11 000 евро. Также в прокуратуре сообщили, что в рамках этого дела потерпевшими признаны 16 лиц.

Дело передано на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.