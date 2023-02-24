Воровская банда "обчистила" три магазина в Гризинькалнсе: их задержал спецназ полиции

Бойцы спецназа полиции по "горячим следам" задержали в Риге мужчину, подозреваемого в краже из магазина Rimi Mini. Подозреваемый пытался сбежать, унося в рюкзаке несколько бутылок алкоголя. На допросе выяснилось, что у него были сообщники.

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Как отмечает Degpunktā, воровская банда промышляла в районе несколько месяцев. В нее входили четыре человека: сначала высматривали небольшие магазинчики, а затем планировали, как в них вломиться. Продавец одного из магазинов вспомнила злоумышленников, когда они приходили "на разведку". Один громко разговаривал по телефону, второй осматривал помещение, затем они купили булочку и ушли.

Дождавшись темноты, вооруженные молотками преступники пробрались в помещения и вынесли оттуда деньги, алкоголь, несколько блоков сигарет. Ущерб, причиненный преступниками, может составить около 2000 евро.

По аналогичной схеме воры "обработали" магазины на улицах А Чака и Валмиерас. В итоге, одного из них поймали, когда он пытался скрыться с алкоголем, похищенным из Rimi Mini.

Двое из задержанных помещены под арест. Известно, что все ранее были судимы и за имущественные преступления, и за незаконный оборот наркотиков.