Воры ночью пробрались в магазин и украли ящик для пожертвований Ziedot.lv

В ночь на 25 января на пульт Кулдигского участка Курземского регионального управления полиции поступила информация о том, что в магазин Saldo, расположенный в Кулдиге, через разбитое окно пробрались воры, похитившие ящик с пожертвованиями благотворительной организации Ziedot.lv.

По факту кражи полиция начала уголовный процесс. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия, которые в ночь на прошлую субботу видели на ул. Лиепаяс в Кулдиге подозрительных лиц. Информацию просьба сообщать по телефону 110.