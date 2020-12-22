Восьмилетняя девочка получила травмы из-за резко затормозившего автобуса
Foto: LETA

В конце прошлой недели в Резекне из-за резко затормозившего автобуса получила травмы девочка 2012 года рождения, сообщает LETA со ссылкой на представителя Управления Госполиции Латгальского региона Анастасию Лайзане.

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Водителю автобуса пришлось резко остановиться на улице Атбривошанас, потому что перед ним резко выскочил Volkswagen Passat, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения. Из-за этого в автобусе упала и получила травмы девочка 2012 года рождения.

Также полиция продолжает расследование случившегося в конце минувшей неделе ДТП в Декшарской волости Вилянского края. Неустановленный водитель на Audi съехал с дороги и перевернулся. В больницу был отправлен мужчина 1991 года рождения. Кто был за рулем, выясняется.

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