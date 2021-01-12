Возбуждено уголовное дело об оскорбительных комментариях в адрес врача, призывавшего детей носить маски

Полиция возбудила уголовное дело о комментариях в интернете, направленных против семейного врача Гундеги Скрузе-Янавы, выступавшей за то, чтобы дети носили маски, сообщает LETA.

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Представитель полиции Криста Андерсоне указала, что уголовное дело начато по статье о диффамации в СМИ. Уголовное дело возбуждено по факту, а не против конкретного лица.

Как ранее сообщила агентству LETA Гундега Скрузе-Янава, после её интервью в эфире LTV, где она объясняла, что ношение масок не вредит детям, под видео стали появляться грубые и оскорбительные комментарии, в том числе призывы физически расквитаться с врачом. Скрузе-Янава сделала скриншоты комментариев и обратилась в полицию.