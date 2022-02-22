Возбуждено уже 60 уголовных дел о подделке ковид-сертификатов
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В прошлом году и в этом году Госполиция начала 60 уголовных процессов по факту возможной фиктивной вакцинации, а количество лиц, подлежащих проверке, согласно собранной стражами порядка информации, составляет 443 человека.

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Три из этих уголовных процессов начаты в этом году.

Упомянутые уголовные процессы на чаты по статьям Уголовного закона о подделке документа и реализации и использовании поддельного документа, требовании и получении противозаконной выгоды, а также предоставлении незаконной выгоды.

В целом на данный момент проводится 75 проверок, шесть из которых начались в этом году.

В 24 случаях полиция приняла решение об отказе начать уголовный процесс. До сих пор аннулированы 54 сертификата о вакцинации.

LETA уже писало, что один уголовный процесс находится в делопроизводстве Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Собранная агентством LETA информация свидетельствует о том, что в целом с августа прошлого года в этих делах замешано не менее 15 медицинских работников. Впервые полиция публично объявила о задержаниях в августе прошлого года.

Кроме того, летом один медик уже получил штраф. Осенью прошлого года прокуратура назначила штраф в размере 1500 евро медсестре, которая подделала документ для получения отрицательного теста на коронавирус. Перед началом уголовного преследования дело расследовало KNAB.

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