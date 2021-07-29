Возбуждены дисциплинарные дела против начальника таможни и руководителя отдела надзора VID

Генеральный директор Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе возбудила дисциплинарное дело в отношении Раймонда Зукулса, директора Таможенного управления VID, а также Марики Рубене, начальника отдела правового и процессуального надзора Таможенного управления VID.

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Дисциплинарное дело возбуждено в связи с необходимостью оценить, насколько эффективно обеспечивается внутреннее управление рисками в Таможенном управлении с целью предотвращения коррупционных действий в учреждении.

В VID отметили, что ни Зукулс, ни Рубене не отстранены от исполнения своих обязанностей на время дисциплинарного дела, поскольку нет оснований полагать, что они своими действиями могут навредить службе.

Такой шаг был предпринят после того, как комиссия, созданная Яунземе, представила заключение по начатому Управлением внутренней безопасности VID в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Бюро внутренней безопасности делу 29 таможенников в пункте пограничного контроля в Терехово.

"Важно полностью расследовать все обстоятельства дела в Терехово, чтобы предотвратить дальнейшие коррупционные риски в учреждении", - заявила Яунземе.

Она также подчеркнула, что VID является первым государственным учреждением в Латвии, внедрившим комплексную систему проверки сотрудников на основе оценки рисков, начиная с приема на работу и затем ежегодно.

В настоящее время в связи с задержаниями, проведенными на таможенном пункте Терехово, в VID возбуждено 19 дисциплинарных дел, а 13 сотрудников ушли с работы в VID.

Как сообщалось, в середине апреля этого года 29 должностных лиц были задержаны по подозрению в коррупции на Тереховском пограничном пункте. 21 человек признан подозреваемым. К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.