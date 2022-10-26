Возле автовокзала избита женщина: полиция просит отозваться свидетелей

Курземское региональное управление полиции (Талсинский участок) просит отозваться свидетелей нападения на женщину, которое произошло 23 октября, в 18.36, в Талси, на ул. Дундагас 15 , рядом со скамейками городского автовокзала.

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В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 63202706 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно).