Возле автовокзала избита женщина: полиция просит отозваться свидетелей

Курземское региональное управление полиции (Талсинский участок) просит отозваться свидетелей нападения на женщину, которое произошло 23 октября, в 18.36, в Талси, на ул. Дундагас 15 , рядом со скамейками городского автовокзала.
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В результате нападения женщина получила телесные повреждения.
Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 63202706 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно).
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