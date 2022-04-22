Возле автозаправки сбита велосипедистка: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 апреля, в 10.10, на ул. Луцавсалас, 1: в это время на нерегулируемом переходе автомобиль

Toyota Auris (черного цвета) сбил велосипедистку, пересекавшую проезжую часть со стороны автозаправки Circle K.

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Пострадавшую женщину доставили для оказания помощи в медицинское учреждение.

Информацию о дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.