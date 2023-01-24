Возле Центрального вокзала участились гоп-стопы: начато 8 уголовных процессов, задержаны подростки

17 января сотрудники Госполиции задержали двух подозреваемых в ограблении в центре Риги. Нападавшие избили свою жертву, а также отобрали кошелек с деньгами. В полиции отмечают, что в течение последних месяцев в столице, рядом с Центральным вокзалом произошло несколько уличных ограблений, на основании которых было начато восемь уголовных процессов.
По данным Рижского регионального управления полиции, последнее подобное преступление произошло 17 января: преступники познакомились с подвыпившим мужчиной и предложили выпить. Когда новый знакомый согласился, его отвели в безлюдное место, где избили (возможно, стеклянной бутылкой по голове), пинали и душили. Пока жертва лежала на земле, у нее отобрали 105 евро.
Свидетельницей нападения стала женщина, сообщившая об ограблении в полицию. В скором времени подозреваемых задержали: один из них оказался несовершеннолетним. Оба ранее попадали в поле зрения органов правопорядка.
Как сообщают в полиции, в ночь на 23 сентября 2022 года в подземном переходе возле Центрального вокзала было совершено нападение на прохожего: его избили, а затем отобрали мобильный телефон. Одного нападавшего удалось опознать: ранее он попадался на аналогичных преступлениях.
В октябре на Привокзальной площади было совершено еще два нападения. В числе подозреваемых оказались подростки, двое из которых не достигли 14-летнего возраста. Всего в группу входили восемь человек: шестеро несовершеннолетних и двое взрослых. В обоих случаях нападавшие избивали своих жертв, а их добычей стали кошелек, наушники, сумки, банковские карточки и наличность.
Кроме того, в октябре прошлого года подозреваемые напали на молодого мужчину, отобрали у него мобильный телефон, кольцо, кожаные браслеты, электронную сигарету. В этом случае в группу также входили двое подростков, которым не было и 14 лет. В Госполиции отметили, что еще одно ограбление произошло в центре Риги, неподалеку от одного из отелей, где у прохожего отобрали кошелек и деньги.
В ноябре и декабре еще два гоп-стопа зафиксированы на Привокзальной площади. И на этот раз стражи порядка снова задержали нескольких несовершеннолетних. Как и в предыдущие разы у своих жертв грабители отобрали мобильные телефоны. По всем ограблениям начаты уголовные процессы.