Возле границы столкнулись машины: один погибший, один в тяжелом состоянии

Недалеко от пограничного пункта "Терехово" в субботу столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Volkswagen Passat. Ранее было известно, что один человек погиб, один получил легкие травмы, однако представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите сообщила агентству LETA, что травмы пострадавшего были тяжелыми.

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В субботу в 3:25 в Зилупском крае, волость Залесье, примерно в 100 метрах от пограничного пункта "Терехово" автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель этой машины доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что он получил легкие травмы, однако стало известно, что он находится в тяжелом состоянии и был помещен в ближайшую больницу с тяжелыми травмами.

Погибший пассажир был 1984 года рождения, пострадавший водитель — 1983 г.р. Начат уголовный процесс.