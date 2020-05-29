Возле игрового зала ограблен мужчина: среди задержанных оказался подросток
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Лиепайская полиция закончила расследование ограбления возле одного из игровых залов города. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в конце июня 2019 года в Лиепае ограбили мужчину: возле игрового зала к нему подошли незнакомцы, попросившие сначала сигареты, а затем телефон, чтобы позвонить. После этого они напали на свою жертву и отобрали у него мобильник.

В ходе расследования были задержаны подозреваемые: оба ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за ограбления и кражи. При этом в полиции отметили, что один из задержанных — несовершеннолетний. В настоящее время к нападавшим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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rus.DELFI.lv

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