Возле магазина IKEA неизвестные в масках совершили ограбление (дополнено в 12.53)
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В среду вечером, 7 апреля на парковке у магазина IKEA в Стопиньском крае неизвестные в масках совершили ограбление, сообщили в Государственной полиции. Информация поступила в 16.25.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, преступление совершили трое мужчин в черной одежде и в черных масках. Похищены значительные материальные средства, в том числе крупная денежная сумма (ее размер уточняется). В ходе нападения была повреждена машина, у которой выбиты передние стекла.

Информацию о перестрелке в полиции категорически отрицают.

По данным правоохранительных органов, налетчики передвигались на автомобиле Audi A4 или Audi A6 темно-синего или черного цвета.

Получив информацию об ограблении, полиция незамедлительно начала поиски подозреваемых. На территории всей Латвии был усилен контроль автотранспорта. В соцсетях жители писали о том, что Госполиция проводит масштабную операцию "Перехват", поскольку во многих местах полицейские останавливали и проверяли все следующие по дорогам транспортные средства.

Задержать нападавших пока не удалось, однако, как подчеркивают в полиции, получена важная для расследования информация.

Одновременно Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции просит отозваться всех автоводителей, в распоряжении которых есть видеозаписи с авторегистраторов от 7 апреля с 16.20 до 17.30 и которые в указанный промежуток времени передвигались по территории от IKEA до Бривибас гатве.

Всех, кто возможно располагает полезной информацией просят писать на krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Расследования в рамках уголовного процесса продолжается, от более подробных комментариев в полиции воздерживаются.

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