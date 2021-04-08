Возле магазина IKEA неизвестные в масках совершили ограбление (дополнено в 15.58)

В среду вечером, 7 апреля на территории между магазином IKEA и торговым центром Saga неизвестные в масках совершили ограбление, сообщили в Государственной полиции. Информация поступила в 16.30.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, трое неизвестных в черной одежде и в черных масках напали на машину, в которой находился некий мужчина. Налетчики выбили в машине стекла, после чего использовали слезоточивый газ. Похищены значительные материальные средства, в том числе крупная денежная сумма (ее размер уточняется). Пострадавший получил легкие травмы, поэтому помощь медиков не потребовалась.

Информацию о перестрелке в полиции категорически отрицают. На каком языке разговаривали преступники, не раскрывают.

По словам заместителя начальника Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Каспара Бриедиса, ограбленную машину нельзя назвать инкассаторской. "Работник некой фирмы случайно выполнял функции инкассатора. Автомобиль не связан с работой торгового центра, там есть отдельные предприниматели", - отметил он.

По данным правоохранительных органов, налетчики передвигались на автомобиле Audi A4 или Audi A6 темно-синего или черного цвета.

Получив информацию об ограблении, полиция незамедлительно начала поиски подозреваемых. На территории всей Латвии был усилен контроль автотранспорта. В соцсетях жители писали о том, что Госполиция проводит масштабную операцию "Перехват", поскольку во многих местах полицейские останавливали и проверяли все следующие по дорогам транспортные средства.

Задержать нападавших пока не удалось, однако, как подчеркивают в полиции, получена важная для расследования информация. На данный момент нельзя сказать, было ли ограбление спланированным или спонтанным. В любом случае нападение было неожиданным, говорят в полиции. Полиция продолжает выяснять, почему украденные ценности перевозились именно таким образом. Водитель машины не связан с преступными кругами.

Одновременно Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции просит отозваться всех автоводителей, в распоряжении которых есть видеозаписи с авторегистраторов от 7 апреля с 16.20 до 17.30 и которые в указанный промежуток времени передвигались по территории от IKEA до Бривибас гатве.

Всех, кто возможно располагает полезной информацией просят писать на krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Расследования в рамках уголовного процесса продолжается, от более подробных комментариев в полиции воздерживаются.