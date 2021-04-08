Возле магазина IKEA произошло крупное ограбление

Вечером в среду, 7 апреля, возле магазина IKEA в Стопиньском крае произошло ограбление, подтвердила порталу Delfi представитель Госполиции Симона Гравите.

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По ее словам, похищены значительные материальные средства.

Она не подтвердила информацию о том, что произошла также перестрелка, о которой порталу Delfi сообщили некоторые очевидцы.

В среду вечером в соцсетях жители писали о том, что Госполиция проводит масштабную операцию "Перехват", поскольку во многих местах полицейские останавливали и проверяли все следующие по дорогам транспортные средства.

Более подробную информацию о происшествии полиция не предоставляет.