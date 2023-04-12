Возле магазина Maxima произошел конфликт: полиция ищет очевидцев

Латгальское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей инцидента, который произошел 5 марта, в 16.30, около магазина Maxima, расположенного в Даугавпилсе, на ул. Пиекрастес, 29.

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В это время там произошел конфликт между компанией молодежи и мужчиной.

Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 65403203; 25585742 или 110.