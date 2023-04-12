Возле магазина Maxima произошел конфликт: полиция ищет очевидцев
Foto: Shutterstock

Латгальское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей инцидента, который произошел 5 марта, в 16.30, около магазина Maxima, расположенного в Даугавпилсе, на ул. Пиекрастес, 29.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В это время там произошел конфликт между компанией молодежи и мужчиной.

Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 65403203; 25585742 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний