Возле Медемциемса возник крупный лесной пожар: к тушению огня привлечен вертолет

В пятницу, 26 мая, возле Медемциемса Олайнского края возник еще один лесной пожар, на этот раз гораздо более обширный, чем потушенный в начале недели пожар площадью 3,5 гектара, сообщили в Государственной службе леса (ГСЛ).

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По предварительным оценкам, площадь пожара в Стуниши составляет около 18 га. Его тушением занимаются ГСЛ, Государственная пожарно-спасательная служба, к тушению также привлечен вертолет Государственной пограничной охраны. Причина пожара пока не известна.

По данным ГСЛ, в пятницу в Латвии было потушено шесть лесных пожаров общей площадью 18,44 га.

Как сообщалось, из-за отсутствия осадков в латвийских лесах сохраняется высокая пожароопасность, и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в ряде регионов.