Возле остановки под Ригой насмерть сбит пешеход: водитель скрылся, но его задержали

Как сообщает пресс-служба Госполиции, в минувший понедельник, в 14.30, в Тирайне (Марупский край) водитель BMW сбил около остановки общественного транспорта человека, который от полученных травм скончался.

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В полиции также сообщили, что после аварии водитель скрылся с места происшествия, однако позже его задержали и водворили в изолятор. По делу начат уголовный процесс.