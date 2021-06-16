Возле озера Тиду третий день ищут пропавшего мужчину

В ночь на 13 июня в Калвенской волости возле озера Тиду пропал 28-летний Эрик Валдманис. Мужчина отдыхал со своими близкими, затем направился в сторону озера и пропал.
Как отмечает "Курземес вардс", к поисковым работам подключились волонтеры, также используется дрон.
Приметы: рост около 175 сантиметров, спортивного телосложения, светло-русые волосы.
Особые приметы: на спине между лопатками татуировка "Ē V". Шрам на правой брови.
Был одет в рабочие ботинки, серые рабочие штаны, черный джемпер с надписью Marshfildsfarm, светло-коричневую зимнюю куртку с капюшоном с начесом.
Просьба сообщать информацию о пропавшем по телефонам: 110 или 22084084 (Bezvests.lv)