Возле озера Тиду третий день ищут пропавшего мужчину

В ночь на 13 июня в Калвенской волости возле озера Тиду пропал 28-летний Эрик Валдманис. Мужчина отдыхал со своими близкими, затем направился в сторону озера и пропал.

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Как отмечает "Курземес вардс", к поисковым работам подключились волонтеры, также используется дрон.

Приметы: рост около 175 сантиметров, спортивного телосложения, светло-русые волосы.

Особые приметы: на спине между лопатками татуировка "Ē V". Шрам на правой брови.

Был одет в рабочие ботинки, серые рабочие штаны, черный джемпер с надписью Marshfildsfarm, светло-коричневую зимнюю куртку с капюшоном с начесом.

Просьба сообщать информацию о пропавшем по телефонам: 110 или 22084084 (Bezvests.lv)