Возле Памятника свободы задержана женщина, поддерживающая агрессию России в Украине

Сотрудники Госполиции задержали 16 марта возле Памятника свободы женщину, у которой была при себе символика в поддержку вторжения России в Украину.

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По наблюдениям портала Delfi, женщина не вступала в конфронтацию с участниками шествия в память легионеров. За ней вели наблюдение несколько сотрудников полиции.

Известно, что эта же женщина ранее приходила со схожей символикой и на мероприятие против нападения РФ на Украину, которое проходило возле посольства России в Латвии.

В соцсетях также есть фото женщины, где она изображена с сумкой, на которой видна большая буква Z, которая сейчас ассоциируется с оправданием российской агрессии.

В полиции сообщили что женщина и ранее попадала в поле зрения органов правопорядка за аналогичную деятельность. На этот раз ее доставили в участок для дачи показаний.